تايلاند: اكتشاف 21 حالة إصابة جديدة بفيروس زيكا

أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، اليوم الأحد، اكتشاف 21 حالة إصابة جديدة بفيروس زيكا في وسط بانكوك من بينها إمرأة حامل وضعت في وقت لاحق دون أي مشاكل.

وحثت السلطات، سكان العاصمة التايلاندية على توخي الحذر بعد اكتشاف الحالات الجديدة في منطقة ساثورن بالمدينة، وهي من الأحياء الراقية يقطنها الأجانب، وجزء من المنطقة التجارية بالعاصمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة: “تشمل الحالات المكتشفة في منطقة ساثورن امرأة حاملًا تعافت ووضعت بنجاح”.

وقال :”الأم والمولود بخير”، وأضاف أن زوج المرأة الحامل عاد في الآونة الأخيرة من سنغافورة.

وأعلنت تايلاند، اكتشاف أولى حالة إصابة بفيروس زيكا في عام 2012، وتجري سلطات العاصمة بانكوك فحصًا دوريًا للفيروس.

وتأتي الحالات الجديدة في تايلاند، بعد تأكيد ماليزيا يوم الأربعاء، اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس لديها، وهي لإمرأة حامل تبلغ من العمر 27 سنة، وتقطن مدينة بجنوب البلاد مجاورة لسنغافورة.

واكتشفت سنغافورة، أول حالة إصابة بفيروس زيكا منقول محليًا يوم 27 أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين ارتفع عدد حالات الإصابة ليتجاوز 300.

كما اكتشفت أن هناك دلائل على أن إصابة النساء الحوامل بفيروس زيكا تنتج عنها إصابة المواليد بصغر حجم الرأس، وهو تشوه خطير يؤدي لصغر حجم الرأس والمخ عن المعتاد إلى جانب تشوهات أخرى في المخ.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة التايلاندية، إن 30 امرأة حامل مصابات بالفيروس تحت الملاحظة في تايلاند، وحتى الآن وضعت ست نساء أطفالهن دون أي مشكلات أو تشوهات في المواليد.

وأكد 16 من 76 إقليمًا في تايلاند اكتشاف حالات إصابة بفيروس زيكا منذ يناير الماضي لكن لم يتم إعلان الإصابة بأي تشوهات في المواليد أو حالات وفاة.

وكالات