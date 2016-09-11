مطار شرم الشيخ يستقبل 4637 سائحا على متن 47 رحلة

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الأحد، 47 رحلة ، على متنها 4637 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والأجانب.

أكد العميد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء إن نسبة إشغالات شرم الشيخ 25% ودهب 42% و طابا 13% ونوبيع 12 % والمحافظة 22% مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 47 رحلة دولية طيران على متنها 3075سائحًا من مختلف الجنسيات و19 رحلة داخلية على متنها 1562سائحًا مصريًا بإجمالى 4637سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 3198سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأكد اللواء عماد البلاسى مدير مطار شرم الشيخ أن المطار شهد رحلات دولية وداخلية من مختلف الجنسيات كما استقبل صباح اليوم أول طائرة تابعة للخطوط التركية قادمة عبر إسطنبول إلى مدينة شرم الشيخ رحلة رقم 700 وعلى متنها 154 سائحا من مختلف الجنسيات بعد توقف للرحلات الجوية التركية.

ومن جانبه، قال إسلام نبيل مدير مكتب هئية تنشيط السياحة بشرم الشيخ أن أكثر الجنسيات قدوما ، مصر ، أوكرانيا، السعودية، الأردن، إيطاليا، تركيا، الكويت، لبنان، جورجيا، كازخستان، جورجيا.