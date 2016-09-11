كوريا الجنوبية تتوعد لـ«الشمالية»: «سنمحي بيونج يانج من الخريطة»

أعدت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، خطة لتوجيه ضربة استباقية مكثفة ضد بيونج يانج، حسبما نقلته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، الأحد.

ونقلت “يونهاب” عن مصدر عسكري قوله: “كل منطقة في بيونج يانج، ولا سيما المناطق التي تتمركز فيها القيادة الكورية الشمالية سيتم تدميرها بشكل كامل بواسطة صواريخ بالستية وقذائف شديدة الانفجار، وذلك عندما يظهر “الشمال” بوادر استخدام أسلحة نووية، وبعبارة أخرى ستتحول بيونغ يانغ إلى رماد وستمحى من الخريطة”.

وبحسب مصدر آخر فإن كوريا الجنوبية قد تستخدم لذلك صواريخ من طراز “أرض-أرض” ذات مدى من 300 إلى 1000 كيلومتر.

يذكر أن بيونج يانج أعلنت يوم 9 سبتمبر نجاح تجربتها النووية الخامسة التي اعتبرها الخبراء الأكبر في تاريخ كوريا الشمالية، الأمر الذي أثار إدانة دولية واسعة.

في حين توعدت سيئول باتخاذ خطوات عسكرية على أي استفزاز من جارتها الشمالية.