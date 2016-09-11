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وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

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وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

أرشيفية

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم الأحد، لاستقبال السفينة “جازهونر”، وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي، ووصول 1382 راكبًا لميناء نويبع.

كما صرح بأن ميناء نويبع يستعد اليوم، لاستقبال العبارة سينا، وعلى متنها 466 راكب، 2 براد، 4 تريلا، 26 سيارة، و3 باص جيت .

وأضاف أن شهد الميناء، أمس السبت، استقبال العبارة “كوين نفرتيتي”، وعلى متنها 572 راكب، 51 سيارة، و2 باص جيت، والعبارة سينا، وعلى متنها 344 راكب، 3 براد، 12 تريلا، و8 سيارة، فيما غادرت العبارة سينا، وعلى متنها 35 براد، 6 تريلا، و310 طرد سمك، والعبارة “كوين نفرتيتي”، وعلى متنها 122 راكب، 19 سيارة، وسفر 37 راكب على الخط الملاحي الداخلي.

كما شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة “لابسبس”، وعلى متنها 37 راكب من مختلف الجنسيات متجهة إلى ميناء شرم الشيخ.

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