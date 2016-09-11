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رئيس هيئة السكة الحديد يتقفد محطة مصر

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رئيس هيئة السكة الحديد يتقفد محطة مصر رئيس هيئة السكة الحديد يتقفد محطة مصر

تفقد رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس مدحت شوشة، اليوم الأحد، محطة برمسيس للاطمئنان على حسن سير العمل ومتابعة حركة تشغيل القطارات الإضافية وأعمال التامين وإجراءات السلامة بالقطارات.

وتفقد رئيس الهيئة أرصفة المحطة وشبابيك حجز التذاكر، وطلب من العاملين بشبابيك التذاكر حسن التعامل مع الجمهور، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

والتقى رئيس الهيئة بعدد من الركاب واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم ووعدهم بتقديم خدمات كما هنئهم بعيد الاضحى المبارك.

وشدد شوشة – على القيادات – بضرورة التواجد المستمر بالمحطات وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمسافرين والمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب.

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