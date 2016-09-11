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صور.. وزارة الداخلية تواصل توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى

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القافلة الطبية التابعة لوزارة الداخلية

أرسل قطاع الخدمات الطبية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، قافلة طبية تضم جميع التخصصات الطبية.

وأسفـرت القافلة – وفقًا للبيان الصادر اليوم الأحد – خلال الفترة من يوم 5 وحتى يوم 8 سبتمبر – عـن توقيع الكشف الطبي على (695) حالة من الضباط، الأفراد، الموظفين المدنيين والمجندين، أسرهم، والمحجوزين بمراكز وأقسام الشرطة، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

يأتى ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق كافة أوجه الرعاية المختلفة للعاملين بالوزارة، نزلاء السجون، والمحجوزين بمراكز وأقسام الشرطة، خاصةً الرعاية الطبية لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية.

 

 

القافلة الطبية التابعة لوزارة الداخلية

القافلة الطبية التابعة لوزارة الداخلية

القافلة الطبية التابعة لوزارة الداخلية

القافلة الطبية التابعة لوزارة الداخلية

القافلة الطبية التابعة لوزارة الداخلية

القافلة الطبية التابعة لوزارة الداخلية

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