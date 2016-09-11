تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع بلح بالوادى الجديد‎

مراسل«ONA»:

أعلن عادل عباس، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد،اليوم الأحد، عن تخصيص قطعة أرض بالمدينة، لإقامة مصنع بلح وتمور عليها.

وقال عباس في تصريح صحفي، إن جميع المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء قريبة جداً من القطعة ، ونوجه الدعوة إلي جميع المستثمرين لإقامة مصنع لإنتاج التمور علي أرض المدينة، متمنين أن يكون المستثمر من أبناء واحة باريس نفسها .

وأضاف، أن المركز سيوفر جميع الإمكانات لأي مستثمر يرغب في إقامة المصنع والذي سيعود بالنفع علي المزارعين من أبناء الواحة وقراها، نظراً لان سعر البلح ينخفض قليلاً عن سعر البلح بالعاصمة مدينة الخارجة ،نظراً لبعد الواحة وقراها عن مقر مصنع البلح بالمحافظة بمسافة أكثر من 90 كم.