«الإحصاء»: 4.2 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج خلال 3 أشهر

أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال الربع الثالث من عام (2015 / 2016) ليبلغ 4.2 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام “2014 / 2015″.

وأضاف فى نشرته الشهريةأن صافى الاستثمارات الإجنبية المباشرة شهدت ارتفاع خلال الربع الثالث من عام 2015-2016 ليبلغ 2.8 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار مقارنة بالربع ذاته من العام السابق عليه.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوربى أكبر مصدر لتدفق الاستثمارات بالداخل خلال الربع الثالث من عام 2015-2016 واستحوذ على نسبة 65.2% من جملة التدفقات، وجاءت الدول العربية فى الترتيب الثانى حيث استحوذت على 22.9%، واحتلت امريكا الترتيب الثالث بنحو 2.8%، وجاءت نسبة تدفقات باقى دول العالم ما نسبته 8.6%.

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