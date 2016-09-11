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طوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية بالأقصر استعدادًا لعيد الأضحى

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طوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية بالأقصر استعدادًا لعيد الأضحى طوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية بالأقصر استعدادًا لعيد الأضحى

أرشيفية

مراسل«ONA»:

أعلنت مديرية الشئون الصحية، بمحافظة الأقصر، حالة الطوارئ بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

وأمر الدكتور أسامة الدسوقي، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بتشكيل فرق صحية رقابية للمرور علي المنشآت والوحدات الصحية علي مستوي المحافظة وذلك في إطار استعدادات مديرية الصحة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، علي استعداد أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات الحرجة علي مدار 24 ساعة ، وإعتماد جدول طوارئ تم توزيعه على المستشفيات، كما تم التأكد من توافر كافة الأمصال والأدوية داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

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