10 أكتوبر.. حل مشكلة عدم وصول المياه للمنازل بـ3 مناطق بالوادى الجديد‎

مراسل«ONA»:

أعلنت سمية خليل، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن حل مشكلة عدم وصول المياه للمنازل بـ 3 مناطق سكنية هي”السحابة، المجاهدين ، السلخانة”، بمدينة الخارجة، يوم 10 أكتوبر المقبل.

وقالت خليل في تصريح صحفي، إنه سيتم الانتهاء من إقامة محطتي شرب لخدمة هذه الأحياء السكنية بعد حفر الآبار الجوفية، وتركيب فلاتر محطات التنقية، وتوصيل التيارالكهربي للمحطتين لتشغيلهما خلال أكتوبر القادم.

وأضافت، أن المركز يشهد إقامة وتطويرأكثرمن 14 محطة شرب علي مستوي المركز وقراه بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.