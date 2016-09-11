أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السلطات التركية تعزل رؤساء بلديات بتهمة دعم المسلحين الأكراد

Google+ Print
السلطات التركية تعزل رؤساء بلديات بتهمة دعم المسلحين الأكراد السلطات التركية تعزل رؤساء بلديات بتهمة دعم المسلحين الأكراد

تجمع في دياربكر لدعم الزعيم الكردي عبدالله أوجلان المعتقل في السجون التركية (أرشيفية)

نقلت وكالة “رويترز” عن مكتب حاكم إقليم ديار بكر في تركيا قوله، الأحد، إن السلطات عزلت رؤساء بلديات تعتقد أنهم يقدمون الدعم للمسلحين الأكراد.

وحسب المسؤول الحكومي المحلي، فإن السلطات عينت آخرين في أكثر من 24 بلدية في جنوب شرق البلاد، الذي تقطنه أغلبية كردية.

وكشف أن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، الموالي للأكراد الأتراك، يهيمن على البلديات الـ24 التي طالها القرار، باستثناء أربع.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال، الخميس، إن الحملة على حزب العمال الكردستاني المحظور هي الأكبر في تاريخ تركيا.

ووصف عزل الموظفين المرتبطين بالحزب، الذي يخوض منذ سنوات نزاعا مسلحا مع ، بأنه جزء رئيسي في هذه المعركة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس