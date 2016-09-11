السلطات التركية تعزل رؤساء بلديات بتهمة دعم المسلحين الأكراد

نقلت وكالة “رويترز” عن مكتب حاكم إقليم ديار بكر في تركيا قوله، الأحد، إن السلطات عزلت رؤساء بلديات تعتقد أنهم يقدمون الدعم للمسلحين الأكراد.

وحسب المسؤول الحكومي المحلي، فإن السلطات عينت آخرين في أكثر من 24 بلدية في جنوب شرق البلاد، الذي تقطنه أغلبية كردية.

وكشف أن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، الموالي للأكراد الأتراك، يهيمن على البلديات الـ24 التي طالها القرار، باستثناء أربع.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال، الخميس، إن الحملة على حزب العمال الكردستاني المحظور هي الأكبر في تاريخ تركيا.

ووصف عزل الموظفين المرتبطين بالحزب، الذي يخوض منذ سنوات نزاعا مسلحا مع الحكومة، بأنه جزء رئيسي في هذه المعركة.