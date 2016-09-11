«ليلة من ألف ليلة» تتألق ثاني أيام عيد الأضحى بالمسرح القومي

يشهد القطاع المسرحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك انتعاشة كبيرة, حيث يستضيف مسرح رومانس عرض”مغلق لدواعي أمنية” في ثالث ورابع أيام عيد الأضحى بطولة رانيا محمود ياسين,طارق ريحان, ماجد القلعي, ومجموعة من الوجوه الشابة, تأليف ريما عبد العزيز, إخراج خالد مهران.

وعلى مسرح ميامي تعرض الفنانة رغدة مسرحيتها المتميزة “الأم شجاعة” ثاني أيام العيد,بطولة علاء قوقه,صفاء جلال,عمرو عثمان,أحمد أبوعميرة,أحمد مصطفى, ندى سمير,ألحان عطية محمود,تعبير حركي محمد عبد الصبور,إخراج محمد عمر.

ويستضيف المسرح القومي عرض “ليلة من ألف ليلة” بطولة يحيى الفخراني في ثاني أيام العيد,ويشارك فيها لطفي لبيب,هبة مجدي,محمد محسن,سلمى غريب,وليد فواز,وتأليف الشاعر الراحل بيرم التونسي,وإخراج محسن حلمي.

ويقدم مسرح الغد ثاني أيام العيد عرض “إن بوكس”, تأليف سامح مهران,وإخراج جلال عثمان,بطولة عبد الرحيم حسن,إيمان إمام,نائل على,وفاء السيد,ديكور وأزياء راما فاروق.

كما يقدم مسرح أوبرا ملك عرض“ في انتظار جودة” بطوله أحمد حبشى ,شريف حلمي,صفوت الغندور,ضياء شفيق,هشام عادل,حنان عادل ,منه المصري ,ايمان مسامح, إخراج أحمد رجب, تأليف علاء عبدالعزيز, موسيقى شريف الوسيمي, كريم عرفه.