من هوليوود.. نجوم أبدعوا فنياً وفشلوا عاطفياً

حياة الترف والرفاهية التي يعيشها نجوم هوليوود لا تعني "السعادة المطلقة".. فالمال هو مجرد وسيلة لشراء القصور الفارهة والسيارات الفخمة والثياب الثمينة لا أكثر. فالأضواء التي تنير حياة المشاهير لا تجلب لهم الحظ، خصوصاً في الأمور العاطفية، بل على العكس، قد تحرمهم في بعض الأحيان من الحب والإستقرار وتكوين العائلة.

هنا بعض نجوم هوليوود الذين يمكن القول إنهم "فشلوا عاطفياً":

تايلور سويفت Taylor Swift: انفصلت عن حبيبها توم هيدليستون Tom Hiddleston بعد علاقة غرامية استمرت ثلاثة أشهر فقط. وقبل ذلك، إرتبطت بمنسق الأغاني الإسكتلندي كالفين هاريس Calvin Harris، وبعد حب 15 شهراً، إنفصلا رسمياً.

جينيفر لوبيز Jenifer Lopez: عاشت الكثير من الخيبات العاطفية في حياتها، وآخرها كان انفصالها عن حبيبها الراقص كاسبر سمارت Casper Smart الذي يصغرها بـ 18 عاماً، بعد علاقة استمرت 5 سنوات.

وفي حديث سابق، اعترفت المغنية العالمية أنها تعرضت للعنف في علاقاتها، مشيرة الى أن طلاقها من زوجها السابق مارك أنتوني Marc Anthony هو أكبر خيبة أمل لها في حياتها، حيث أنه حب حياتها.

أريانا غراندي Ariana Grande : انفصلت منذ حوالى الشهرين عن حبيبها الراقص في فرقتها ريكي ألفاريزRicky Alvarez، بعد عام واحد من الإرتباط. غراندي عاشت فترة عصيبة بعد إنتهاء العلاقة، وأقدمت على محو الصور التي تجمعها بريكي على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي، إضافة إلى محو بعض التغريدات.

ليدي غاغا Lady Gaga: في الوقت الذي كانت تخطط فيه لتفاصيل حفل زفافها مع خطيبها تايلور كيني Taylor Kinney ، انفصلت عنه بعد علاقة استمرت 5 سنوات. وكان الثنائي قد أعلن خطوبته في عيد الحب عام 2015، وتمنى النجمان أن يتزوجا في المغرب وينجبا الكثير من الأولاد.

نيكولاس كايدج ‎ Nicolas Cage: هو من النجوم الذين لم يحالفهم الحظ من الناحية العاطفية. فقد إنفصل منذ عدة أشهر عن أليس كيم Alice Kim بعد زواج دام 12 عاماً. هذا الطلاق هو الثالث لنيكولاس، فقبل كيم كان متزوجاً من ليزا ماري بريسلي Lisa Marie Presley، ابنة ألفيس بريسلي Elvis Presley، وانفصل عنها في العام 2004. وقبلها، كان متزوجاً من الممثلة باتريسيا أركيت Patricia Arquette من العام 1995 إلى 2001، كما أنه أب لابنه Weston Coppola Cage البالغ من العمر 25 عاماً، من علاقة سابقة مع عارضة الأزياء Christina Fulton.

ديمي لوفاتو Demi Lovato: بعد علاقة عاطفية مميزة، إستمرّت لأكثر من 6 أعوام، إنفصلت النجمة الشهيرة مؤخراً عن حبيبها ويلمر فيلديراما Wilmer Valderrama. لوفاتو البالغة من العمر 23 عاماً ارتبطت بالممثل ويلمر البالغ من العمر 36 عاماً، عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاماً، وكانت مرتبطة عاطفياً قبل ذلك بالنجم نيك جونز Nick Jonas.

باريس هيلتون Paris Hilton: قبل أن تبصر علاقة النجمة الشهيرة وحبيبها المليونير السويسري توماس غروس Thomas Gross عامها الثاني، أعلنا انفصالهما لكنهما بقيا صديقين.

درو باريمور Drew Barrymore: بعد زواج استمرّ 4 سنوات، وصلت علاقتها بزوجها ويل كوبلمان Will Kopelman إلى نهايتها. هذا الطلاق هو الثالث لباريمور، بعد توم غرين Tom Green الذي تزوجته عام 2001 وانفصلت عنه عام 2002، وجيريمي توماس Jeremy Thomas الذي تزوجته سنة 1994 وأعلنت طلاقها منه بعد عام واحد.

ميغان فوكس Megan Fox: بعد علاقة دامت أكثر من 11 عاماً، انفصلت عن زوجها الممثل براين أوستن Brian Austin. وأكّدت وسائل إعلام أمريكيّة أنّ سبب الإنفصال هو حياة ميغان المهنيّة وكثرة انشغالاتها.

أمبر هيرد Amber Heard: بعد زواج إستمر سنة واحدة فقط، إنفصلت عن زوجها النجم جوني ديب Johnny Depp، ووصلت الأمور بينهما إلى المحكمة، حيث اتهمته بضربها وتعنيفها جسدياً ونفسياً.

بعد 3 أشهر فقط... تايلور سويفت تنفصل عن توم هيدليستون