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بالفيديو: كورية حولت نفسها إلى كايلي جينر ... والسبب؟

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الأحد 11-09-2016 12:52

 

قامت خبيرة تجميل كورية بتحويل نفسها  إلى كايلي جينر Kylie Jenner نجمة تلفزيون الواقع ، ونشرت خاص لها على قناتها على يوتيوب مظهرة السحر الكامن وراء المكياج.

 

الفيديو الذي حصد مليون مشاهدة، أظهرت من خلاله خبيرة التجميل الكورية أنه بالامكان تغيير الملامح بالكامل من خلال إكتشاف الاسرار المذهلة حول كيفية تطبيق مستحضرات التجميل والكونتور.

 

وخلال الفيديو تشرح خبيرة التجميل لمتابعيها الدي تجاوز عددهم الـ1.7 مليون شخص، خطوة بخطوة كيفية تطبيق المكياج لتحويل الملامح البسيطة والصغيرة إلى ملامح حادة وواضحة تمتلكها نجمة مواقع التواصل الاجتماعي.

 

في سياق منفصل، كانت كل من كايلي وكيندل جينر Kendall Jenner قد إحتجزا ليل الخميس 9 سبتمبر في مصاعد إحدى المطاعم لمدة 20 دقيقة، وذلك خلال توجههما إلى أحد حفلات الأزياء في مدينة نيويورك: ورافقهما كل من هيلي بلدوين Hailey Baldwin  وجوردين وودز Jordeyn Woods بحيث تغلب الرباعي على مدة الإحتجاز وأمضوا وقتاً طويلاً بالتتحدث مع معجبيهم على تطبيق Snapchat.

 


 

 

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سيدتي

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