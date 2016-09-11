ابتسام تسكت في مشاهير أونلاين: حضور لافت على مواقع التواصل الاجتماعي

تتمتع نجمة "ستار أكاديمي" المغربية تسكت بشعبية كبيرة لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نستعرض معاً طريقة تواصلها مع جمهورها وذلك في زاوية مشاهير أونلاين Celebrities Online :

إنستقرام @ ibtissamtiskatofficial

تخطت ابتسام تسكت عبر حسابها على «إنستقرام» المليون متابع. وتعتبر هذه النسبة كبيرة لنجمة لازالت في بداية الطريق، وكل ما تملكه هو أرقام حقيقية. وهي تتبع حوالي 285 شخصاً أغلبيتهم فنانون معروفون في العالم العربي وبعض وسائل الإعلام.

من أكثر الصور التي حصدت نسبة «لايك» عالية صورتها مع الفنانة سلمى الرشيد ونالت حوالي 32 ألف «لايك»، وعلقت تحتها «عندما تكون الصداقة أقوى من الفتنة».

تلجأ ابتسام إلى نشر مقولات لها علاقة بالحياة تحت صورتها وتنال هذه الطريقة الكثير من الـ«لايك» كما فعلت مؤخراً حيث كتبت تحت صورتها «إن أعظم شيء يتفوق به الإنسان على كل ما في الوجود هو موهبة التحدي» ونالت حوالي 21 ألف «لايك». أما الفيديوهات التي تقوم ابتسام بنشرها عبر «إنستقرام» فلا تقل نسبة مشاهدتها بشكل عام عن الـ 70 ألف مشاهدة. ابتسام لا تكترث للتعليقات التي تأتيها تحت صورها على «إنستقرام» وهو أمر كانت قد أكدته في وقت سابق في حوارها مع «سيدتي نت» وكل ما يهمها هو أن تبقى محبوبة.

فيس بوك @ IbtissamTiskatOfficial11

بدت ابتسام سعيدة بنيلها جائزة من «الموريكس دور» مؤخراً، حيث لازالت تضع صورتها مع الدرع التي حصدتها كبروفايل ونالت هذه الصورة لغاية اليوم أكثر من 3 آلاف «لايك» وأكثر من 150 تعليقاً. وكان هناك صورة لها حصدت أكثر من 5 آلاف «لايك» كانت قد نشرتها خلال شهر رمضان. ومن الصور التي نالت نسبة إعجاب من متابعيها صورها بالحجاب والتي كانت تقوم ابتسام بنشرها خلال الشهر الفضيل.

ومن أكثر الصور التي نالت نسبة «لايك» هي الصورة التي كانت برفقة زميلها إيهاب أمير حيث تخطت الصورة الـ 3. 8 ألف «لايك».

«سناب شات» Q. betty 1

لم تكن ابتسام تسكت تتقن فن استخدام «السناب شات» في البداية، وفيما بعد أصبحت تتواصل مع «الجيش التسكاتي» بشكل يومي عبره، وتحرص على نقل آخر أخبارها أينما كانت موجودة وفي أي لحظة. وتعمد كثيراً قبل نشر صورتها على «إنستقرام» إلى نشرها عبر «سناب شات» أولاً.

تويتر @ IbtissamTiskat

تعتمد ابتسام التنويع في بروفايل الصور التي تروج لها عبر مواقعها، فعلى «تويتر» اختارت أن تضع صورة مختلفة عن «إنستقرام» و«فيس بوك». يتبع ابتسام حوالي 347 ألف شخص، بينما هي تتبع بدورها 158 شخصاً. ودائماً ما تركز عبر حسابها على «تويتر» على نفس البوستات التي تنشرها عبر «إنستقرام» مع وضع كليبها الأخير «مافي من حبيبي» فيديو رئيسياً على صفحة «تويتر».

«يوتيوب» IbtissamTiskat

لا يقل «يوتيوب» ابتسام أهمية عن باقي مواقعها، إذ توليه اهتماماً كبيراً، وهناك أكثر من 3000 «subscribe» لصفحتها، ومن الفيديوهات التي حصدت أكبر نسبة مشاهدة كليبها «ولي ليا» مع «two tone» وحصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة، يليه كليب أغنيتها «ما في من حبيبي» بأربعة ملايين ونصف مشاهدة.

ملاحظة أخيرة

تعتبر ابتسام نجمة ناشطة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ولها اسمها في عالم الفن رغم أنها لازالت في بداية الطريق، إلا أنها تشكل خطراً كبيراً على غيرها نسبة إلى الجماهيرية التي تتمتع بها.