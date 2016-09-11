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إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي في الوادي الجديد

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إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي في الوادي الجديد إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي في الوادي الجديد

ارشيفية

مراسل«ONA»:

تلقي اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بوصول شاب مصاب إلي مستشفي الخارجة العام وطفل إلي مستشفي الداخلة المركزي، وتبين إصابة “حاتم عبد الراضي محمد”، 31 سنة من قرية الراشدة بمركز الداخلة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 50 بطريق بلاط – الخارجة.

كما أصيب”علي صلاح سفينة”، 7 سنوات من قرية الشيخ مفتاح بمركز الداخلة في انقلاب دراجة نارية بالقرية، وتمت إحالته إلي مستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

جاري تحرير المحاضر اللازمة للحادثين، وإخطار النيابة العامة للتحقيقات.

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