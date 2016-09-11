تموين الإسكندرية تضبط 600 عبوة سكر ناقصة الوزن وسجائر مجهولة المصدر

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "م. س"- 35 سنة تاجر مواد غذائية، مستقلاً سيارة "نقل" محملة بعدد "600" عبوة سكر، ناقصة الوزن عن المدون عليها بمقدار "70" جراما فى متوسط وزن العبوة الواحدة .

كما تم ضبط "ي. ا"- 47 سنة صاحب مخبز حر لقيامه بتجميع عدد "100" كجم دقيق بلدى مدعم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبزه، و"م."- 23 سنة صاحب محمصة، لحيازته وعرضه للبيع عدد "100" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، و"م .ش"- 30 سنة بائع، لحيازته وعرضه للبيع عدد "120" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.