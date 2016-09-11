القبض على 3 تجار سلاح بحوزتهم 10 بنادق خرطوش و2 "آلى" ببولاق

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا من ضبط كل من "ناصر إ س" 28 سنة، مقاول، وشقيقه "محمد إ س " 42 سنة، مقاول، و"وائل ع ع" 39 سنة، فني كهرباء، والمحكوم عليه في القضية رقم 15102 لسنة 2013 القناطر " إيصال أمانة " والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات، لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة النارية ويتخذون من دائرة القسم مكانا لتجارتهم غير المشروعة.

وعلى الفور وجه اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث القاهرة، بسرعة استهداف المتهمين، فتم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم أثناء استقلالهم السيارة رقم 250804 ملاكى القليوبية ماركة بيجو 504 ، " ملك الأول وقيادة الثالث " .

وعثر بحوزتهم على 2 بندقية آلى عيار 7.62×39مم، غير مبلغ بسرقتهما، و 2 خزينة ، و 10 طلقات من ذات العيار، و 10 بنادق خرطوش ماركة ريكول تركى الصنع عيار 12مم و 20 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار ، وأنهم تحصلوا عليها من أحد الأشخاص بمنطقة الوقف فى القناطر الخيرية ، وتحرر عن المحضر رقم 6627 لسنة 2016 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق .