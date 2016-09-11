ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الترامادول بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الترامادول المخدر، عند عودته من إيطاليا.

صرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الخطوط الإيطالية القادمة من روما، اشتبه حسن حمدي مأمور الضبط في الراكب.

وأضافت المصادر أنه تم عرض الراكب علي حسن عبد اللطيف مأمور اللجنة الجمركية، وعبدالحليم محمد مدير الإدارة، والذي أمر بتشكيل لجنة صمت كل من سعد فتح الله، وسمير فهمي، وفتحي فوزي، وشريف سعيد، وبلال حسن، وبتفتيش الراكب عثر على كميات كبيرة من مخدر الترامادول.

أمر سامي عبدالرحمن، مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب، وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.