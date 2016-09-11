مفتي الجمهورية يهنئ السيسي والمصريين بعيد الأضحى

هنأ فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية – والشعب المصرى وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول “عيد الأضحى المبارك” .

ودعا مفتى الجمهورية -فى كلمته التى وجهها اليوم الاحد للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العيد – إلى الإخلاص لله في العمل والاجتهاد فيه، والوحدة، والتآذر، والتكامل بين المصريين جميعا.

كما دعا المفتي إلى نبذ كل ما يدعو إلى الكراهية والشقاق, والأفكار الهدامة والمتطرفة التي ترهب الناس وتهدد أمن البلاد والعباد وتعيث في الأرض الفساد.

وشدد على ضرورة التعاون والاتحاد ونبذ التنازع والخلاف والشقاق لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها حتى تحتل الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.