إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار بالقرب من معبد الكرنك بالأقصر‎

مراسل«ONA»:

تمكنت مباحث شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر، من إحباط محاولة جديدة للتنقيب عن الآثار بمنزل مواطن بجوار معبد الكرنك .

كان العميد أبو الحجاج كمال، مفتش مباحث السياحة والآثار، بمنطقة جنوب الصعيد، قد تلقي إخطارًا بالواقعة من العقيد محمد أبوعايد رئيس مباحث السياحة والآثار بالأقصر.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث السياحة والآثار، تفيد بأن “ق.ن.أ “، 55 سنة – موظف بالوحدة المحلية بقنا، يقيم في نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك، ويقوم بالحفر خلسة داخل منزله القريب من المعبد للتنقيب عن الآثار، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قامت قوة من مباحث السياحة والآثار، بمداهمة منزل المأذون بتفتيشه، وتم ضبط حفرة اسطوانية الشكل بعمق 5 أمتار، وتشوينات من الأتربة و الأدوات المستخدمة في الحفر .

وتبين أن التنقيب تم بالمنطقة الجارى نزعها لربط معبد الكرنك بمعبد موت للكشف عن الآثار، وذلك بالمخالفة للقانون.

تحرر المحضر رقم 6203 إداري الأقصر قسم شرطة الأقصر، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.