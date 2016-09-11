وزير النقل يتابع أعمال تطوير طريق القاهرة السويس ضمن المشروع القومي للطرق

تفقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، أعمال تطوير طريق القاهرة السويس في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي، وحتى السويس بطول 70 كيلو مترًا، وهو القطاع الذي تنفذه هيئة الطرق والكباري، حيث يبلغ طول طريق القاهرة السويس، بالكامل 120 كيلومترًا .

ورافق “سعيد” – خلال الجولة التفقدية – اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، واللواء عادل تُرك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضح وزير النقل – وفقًا للبيان الصادر اليوم الأحد – أن التطوير يشمل طريق خدمة للنقل في كل إتجاه (2 حارة)، وتوسعة الطريق الرئيسي بحارة مرور إضافية لكل إتجاه، مع رفع كفاءة وتدعيم الطريق الحالي ليصبح 5 حارات بكل إتجاه، ويتضمن 6 كباري ونفقًا، مضيفًا أن الطريق سيكون جاهز للافتتاح خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأشار الدكتور جلال سعيد، أنه تم مراعاة أعمال تأمين سلامة المرور، وتشمل أعمال التخطيط، العلامات الإرشادية، التحذيرية، تركيب الحوائط الخرسانية (النيوجيرسي)، وأن الأعمال الخاصة بهذا الطريق تم تنفيذها وفقًا لقياسات الجودة العالية، مضيفًا أن هذا الطريق سيساهم في خدمة حركة انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والدلتا وشبه جزيرة سيناء، وسيكون محور الطرق الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة.