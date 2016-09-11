ضبط 51 قضية تموينية متنوعة بقنا

شنت مباحث التموين بمديرية أمن قنا برئاسة اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، حملة تموينية موسعة على كل مراكز المحافظة لضبط الخارجين عن القانون من المحتكرين للسلع الغذائية قبل بيعها بالسوق السوداء.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء أيمن فتحى، مدير المباحث الجنائية، والتى استمرت لمدة يوم واحد عن ضبط 51 قضية تموينية متنوعة "سلع بدون فواتير، وذبح خارج السلخانة، وعدم حمل شهادة صحية، وسلع غير صالحة للاستخدام، واحتكار سلع، حيث تم ضبط 539 مواد بترولية وطن ونصف دقيق وطن أرز وطن أسمدة كيماوى تم تجميعها تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء، واحتكار طن سكر و900 كيلو جرام شاى ومنع عرضها للجمهور 177 كيلو جرام لحمة و1020 علبة سجائر و120 باكو معسل تم احتكارها للبيع بالسوق السوداء.

تم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهمين.