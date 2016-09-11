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رئيس هيئة السكة الحديد يتابع حركة قطارات العيد بمحطة مصر

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رئيس هيئة السكة الحديد يتابع حركة قطارات العيد بمحطة مصر رئيس هيئة السكة الحديد يتابع حركة قطارات العيد بمحطة مصر

المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة محطة

تفقد المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة محطة مصر، محطة مصر، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة حركة تشغيل القطارات الإضافية، وأعمال التأمين وإجراءات السلامة بالقطارات خلال فترة العيد.

وتضمنت جولة “شوشة” أرصفة المحطة وشبابيك حجز التذاكر، وطالب موظفى شبابيك التذاكر بحسن التعامل مع المواطنين وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم، والتقى عدداً من الركاب واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، كما هنأهم بعيد الأضحى.

وشدد “شوشة”على القيادات بضرورة التواجد المستمر بالمحطات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين والمحافظة على انتظام حركة سير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.

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