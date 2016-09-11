التعاون الدولي: اتفاقية بـ 575 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي منتصف أكتوبر

استقبلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مدير العمليات عن منطقة دول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي هاينز أولبيرز، في إطار زيارته للقاهرة، بحضور كريستوف لوسيه مدير مكتب البنك في القاهرة؛ لمناقشة محفظة التعاون المالي الحالية، وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي خلال العام 2017.

وأشار أولبيرز، إلى أنه من المقرر خلال النصف الثاني من أكتوبر 2016، أن يزور داريو سكنابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، القاهرة، لإجراء مباحثات وتوقيع عدة اتفاقيات، في مجال تمويل شراء 13 قطار للخط الثاني لمترو الأنفاق، بتمويل قدره 75 مليون يورو، واتفاق تمويل بـ500 مليون يورو، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية أن يتأكد بنك الاستثمار الأوروبي من وصول التمويلات للمستفيدين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى تشكيل لجنة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، للاستماع لمطالب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم للقطاع.