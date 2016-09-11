«يونهاب»: دعوات متزايدة في الحزب الحاكم لتسلح كوريا الجنوبية نوويًا

قالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية إن دعوات متزايدة تبرز في حزب سينوري الحاكم إلى ضرورة تسلح كوريا الجنوبية نوويا في أعقاب إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية خامسة في 9 سبتمبر الجاري.

وقال زعيم الكتلة البرلمانية السابق للحزب الحاكم وون يو تشول يوم الأحد إنه سيعقد ملتقى طارئا لـ”اجتماع النواب البرلمانيين لحزب سينوري الحاكم لمعالجة القضية النووية الكورية الشمالية” في 12 سبتمبر الجاري، ويتوقع أن يشارك فيه وزير الدفاع الكوري الجنوبي هان مين كو.

وذكر وون في مكالمة هاتفية مع وكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الشمالية نجحت في تصغير الرؤوس النووية وتنويعها وتخفيفها في الوزن، وقد تتمكن من تركيب الرؤوس النووية على الصواريخ من خلال الاختبارات الصاروخية السابقة، مضيفا أن كوريا الجنوبية كانت ترد على ذلك بشعارات مثل بيان الإدانة أو بيان مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تراوح مكانها أثناء تطوير كوريا الشمالية البرامج النووية والصاروخية.

وأضاف أن بلاده يمكنها تحقيق التوازن مع كوريا الشمالية من خلال إعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية على المدى القصير، ويجب عليها أن تطور عددا أكبر بمقدار الضعف مقارنة مع كوريا الشمالية على المدى الطويل.

ومن جانبه قال الزعيم السابق للحزب الحاكم كيم مو سونغ إن الوقت حان لاستخدام جميع الوسائل لمنع التهديدات النووية الكورية الشمالية مثل إدخال غواصة تعمل بالطاقة النووية وتطوير صاروخ بالستي قابل للاطلاق من غواصة، ونشر المعدات العسكرية الاستراتيجية الأمريكية وغيرها.

وأكد على أن كوريا الجنوبية ينبغي عليها أن تستخدم جميع الوسائل لمنع التهديدات النووية الكورية الشمالية، مشددا على أن ضرورة نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدمة ثاد استعدادا للأسلحة النووية والصاروخية الكورية الشمالية أصبحت أكثر وضوحا.

يذكر أن وون وكيم هما مرشحان محتملان للرئاسة عن الحزب الحاكم.