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بالصور.. ضبط 6.5 طن مكرونة داخل مصنع يستخدم ألوانا صناعية قاتلة بسوهاج

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بالصور.. ضبط 6.5 طن مكرونة داخل مصنع يستخدم ألوانا صناعية قاتلة بسوهاج بالصور.. ضبط 6.5 طن مكرونة داخل مصنع يستخدم ألوانا صناعية قاتلة بسوهاج

>سوهاج - محمود مقبول

أسفرت جهود مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج منذ قليل عن ضبط 6.5 طن مكرونة داخل أحد المصانع الكبرى بحى الكوثر، التابع لمدينة أخميم شرق سوهاج يستخدم ألوان صناعية قاتلة للإنسان، وغير مصرح بها من قبل وزارة الصحة برئاسة أحمد فؤاد عمران مراقب عام الأغذية وجاد سعيد ومحمد حسن ووليد حامد مراقبو الأغذية وزكريا سرور ومحمد على ومؤمن عبداللاه مفتشى الأغذية بأخميم.

وتم ضبط الكميات قبل بيعها للمواطنين وتم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والإسعاف والطوارئ، تحسبا لوقوع اشتباه حالات تسمم وتناشد مديرية الصحة بسوهاج المواطنين بأنها على استعداد لتلقى أية شكاوى من المواطنين من خلال غرفة طوارئ والاتصال على  رقم 093401248 للرد السريع على شكواهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفتشو الأغذية أثناء فحص العينات

 


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