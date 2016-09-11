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مباحث الإسكندرية تضبط مجموعة من الخارجين على القانون بحوزتهم مواد مخدرة

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مباحث الإسكندرية تضبط مجموعة من الخارجين على القانون بحوزتهم مواد مخدرة مباحث الإسكندرية تضبط مجموعة من الخارجين على القانون بحوزتهم مواد مخدرة

>الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على عدد من الخارجين على القانون، بحوزتهم حشيش وهيروين.

 

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط كل من"ا. م" -21 سنة  عاطل، و" ه. م"- 32  سنة  "عاطل" مقيمان دائرة القسم بحوزتهما 62 قطعة حشيش تزن حوالى 280 جراما بقصد الاتجار ومبلغ 55 جنيها وهاتفين محمولين. 

 

كما تم " م. م"-  27 سنة عاطل  بحوزته  7  قطع  حشيش تزن حوالى 21 جراما بقصد الاتجار ، ومبلغ 400 جنيه،  و" ح .ا" 31 سنة عاطل مقيم دائرة قسم سيدى جابر  بحوزته فرد خرطوش   محلى الصنع عيار 12م  وطلقة من ذات العيار "بقصد الدفاع" .

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط "ع .م" -31 سنة عاطل  بحوزته 37  قطعة حشيش   تزن حوالى 45 جراما بقصد الاتجار ومبلغ 60 جنيها.

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط كل من "م .ا"-  22 سنة عاطل مقيم دائرة القسم  بحوزته عدد  14 قطعة  حشيش تزن حوالى 60 جراما - بقصد الاتجار وهاتف محمول. 

 

وضبط " م. ا"- 68 سنة عاطل، بحوزته 27 تذكرة  هيروين تزن حوالى 100 جرام -  بقصد الاتجار وهاتف محمول .


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