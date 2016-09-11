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جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا حاول تهريب كمية كبيرة من الترامادول

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جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا حاول تهريب كمية كبيرة من الترامادول جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا حاول تهريب كمية كبيرة من الترامادول

>كتبت رحاب نبيل

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، من ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الترامادول المخدر لدى عودته من إيطاليا.

 

وصرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة الخطوط الإيطالية القادمة من روما اشتبه حسن حمدى مأمور الضبط فى أحد الركاب وتم عرض الراكب على حسن عبداللطيف مأمور اللجنة الجمركية، وعبدالحليم محمد مدير الإدارة والذى أمر بتشكيل لجنة ضمت كل من سعد فتح الله، وسمير فهمى، وفتحى فوزى، وشريف سعيد، وبلال حسن، وعبدالرحمن الحسن، وسامى سليمان، وبتفتيش الراكب عثر على كميات كبيرة من مخدر الترامادول المخدر.

 

وأمر سامى عبدالرحمن، مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.


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