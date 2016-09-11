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سقوط عصابة سرقة الماشية بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة فى الجيزة

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سقوط عصابة سرقة الماشية بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة فى الجيزة سقوط عصابة سرقة الماشية بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة فى الجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

تبادلت قوة أمنية بمنطقة أبو النمرس، إطلاق الأعيرة النارية مع تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص عقب اقتحامهم كمين أمنى بسيارتين، وتم القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم 7 رؤوس ماشية تبين أنها مسروقة، واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الماشية، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

أثناء متابعة ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس للحالة الأمنية وإعدادهم كمين أمنى فوجئوا بسيارتين تقتحمان الكمين مما دفع المقدم أحمد نصر رئيس مباحث أبو النمرس ومعاونه الرائد أحمد أبو المجد والنقيب أحمد سعد من قوات الأمن المركزى لمطاردة المتهمين، حيث وقع تبادل لإطلاق الأعيرة النارية وتم ضبط المتهمين.

 

وعثر بالسيارتين على 7 رؤوس ماشية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا أمام العقيد ضياء رفعت مفتش المباحث الجنائية بسرقتهم الماشية، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

 


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