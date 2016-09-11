بالصور.. حواجز خرسانية لتأمين محيط مديرية أمن السويس

انتهت مديرية أمن السويس من وضع حواجز خرسانية فى محيط المنشآت الأمنية التابعة للمديرية فى المحافظة ومن بينها مبنى مديرية الأمن.

وقال مصدر أمنى، إن المديرية قامت بتنفيذ خطة تأمين كاملة للمنشآت التابعة لها بالمحافظة، وأن وضع الحواجز الخرسانية كان مقرر له منذ عامين.

وأكد المصدر، أن المحافظة مستقرة أمنية تماما، وأن قوات الشرطة متواجدة فى كل مكان وأن الحواجز بهدف التأمين فقط، وكانت المحافظة قد شهدت خلال الفترة الماضية قيام أكثر من جهة أمنية بوضع حواجز خرسانية فى محيط منشآتها من أجل التأمين.