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القناطر الخيرية تستعد لاستقبال زوار عيد الأضحى المبارك

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القناطر الخيرية تستعد لاستقبال زوار عيد الأضحى المبارك القناطر الخيرية تستعد لاستقبال زوار عيد الأضحى المبارك

>القليوبية - حسن عفيفى

استعدت مدينة  القناطر الخيرية  لاستقبال  الزائرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

وأكد اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية أن القناطر الخيرية يقبل عليها آلاف الزوار من سائر المدن والقرى المجاورة فى خلال الأعياد باعتبارها عنوانا للبهجة والجمال وسط الطبيعة الخلابة.

 

وأكد عبد الحكيم القاضى رئيس مدينة القناطر أنه تم تشكيل غرف عمليات طوال أيام العيد  لتلقى أى شكاوى  والعمل على حلها وإقامة مركز طبى داخل منطقة الحدائق والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لتسهيل عمليات الدخول والخروج من المدينة خلال أيام العيد.

 

وأوضح القاضى أنه تم اتخاذ كل التدابير لتنفيذ الخطة الموضوعة لاستقبال العيد مشيرا إلى أنه تم  التأكد من تجهيز الحدائق العامة بالقناطر الخيرية، حيث تقرر فتح متحفى الرى والطفل، والمتنزهات والأماكن السياحية، وتطوير الميدان الرئيسى للمدينة للقضاء على التكدس المرورى، كما تقرر حظر دخول سيارات النقل الثقيل لمنطقة الحدائق طوال أيام العيد والتزام سيارات الأجرة بأماكن الانتظار المحددة.

 

 

وأكد المحافظ أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بمديريات الخدمات خصوصا الأمن والصحة والتموين، مشيرا إلى أنه سيتم توفير سيارات إسعاف وعيادات طبية متنقلة بمنطقة الحدائق بالتعاون مع مديرية الصحة، للتعامل مع أى حالات طارئة خلال الاحتفالات.

 

 

وأكد أنه تم وضع خطة أمنية بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية ورفع حالة الاستنفار الأمنى بجميع مدن المحافظة، لمواجهة أى أعمال خارجة عن القانون خلال احتفالات المواطنين بالعيد.

 

من جانبها أكد الدكتور نصيف العفيفى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم الانتهاء من الخطة الصحية خلال العيد وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة وتحديد أماكن تقديم الخدمة ومضاعفة عدد الأطقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوافر الأدوية والمستلزمات والأمصال وفصائل الدم المختلفة.

 

كما أعلنت مديرية بالقليوبية استعداداتها لاستقبال العيد  بإعداد خطة من شأنها توفير كافة السلع الرئيسية والهامة والمراقبة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية عليها قبل وأثناء الاحتفال بالعيد.


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