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ضبط تشكيل عصابي حاول تهريب 13 مليون قرص مخدر بالاسكندرية

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، من إحباط محاولة تهريب 13 مليون و200 ألف قرص مخدر لداخل البلاد.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لإجهاض الجريمة بشتى صورها من خلال ملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية خاصةً فى مجال إرتكاب جرائم جلب وترويج المواد المخدرة داخل البلاد.

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، بقيام إحدى عصابات تهريب المواد المخدرة بالتخطيط لجلب شحنة كبيرة من العقاقير المخدرة داخل حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية، والمزمع إنزالها بميناء الإسكندرية البحرى “ترانزيت”، ومتجهة إلى إحدى الدول العربية بقصد تهريبها وإدخالها للبلاد على دفعات فى أوقات متفرقة .

وعقب تقنين الإجراءات وإستصدار إذن النيابة العامة، تم ترقب وصول الحاوية المشار إليها، وعقب وصولها، تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المعنية الأخرى لفحصها، حيث أسفرت الجهود عن ضبط (240) كرتونة بداخلها (13,200,000) مليون قرص مخدر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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