أسيوط تستعد لعيد الأضحى بـ 39 مجزر للعمل مجانًا على مدار اليوم

أكد اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط، ضخ كميات اضافية من السلع الغذائية واسطوانات البوتاجاز فى الأسواق والمنافذ والمستودعات التموينية بأسعار مناسبة ومحددة لتغطية احتياجات المواطنين خاصة خلال فترة العيد التى تشهد إقبالًا شديدًا على تلك السلع.

وأوضح عبد الكريم فى بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى والتموين والمطاحن القطاعين العام والخاص والشركة المصرية لتجارة الجملة وشركة بوتاجسكو ومشروع الثروة الحيوانية ومنافذ القوات المسلحة لتوفير سلع غذائية آمنة وصالحة للاستخدام لتخفيف العبء على كاهل الأسر محدودة الدخل.

فيما قال صالح عبدالله وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه سيتم تدبير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية اللازمة بأسعار مناسبة خاصة خلال فترة عيد الأضحى، مشيرًا إلى توفير السلع الأساسية بكميات مناسبة حيث سيتم توفير أرز حر بسعر 7.5جنيه للكيلو، ومكرونة حرة بأسعار تتراوح ما بين "4: 4.5" جنيه للكيلو السائب بواقع "2.25: 2.5" جنيه للعبوة التى تزن 350جرام، ودقيق فاخر 72% بأسعار مناسبة تتراوح ما بين "3.5: 5" جنيهات للكيلو السائب، و"3.5: 5" جنيه للكيلو المعبأً "حسب النوع"، وسكر بأسعار تتراوح ما بين "5: 5.5" جنيهاً للكيلو المعبأ فى الأسواق ومنافذ البيع المختلفة فضلاً عن المقررات التموينية التى يتم صرفها بالبطاقة التموينية بفروع الجمعيات الاستهلاكية والبدالين التموينيين كمخصصات تموينية للمواطنين لافتاً إلى توافر كميات مناسبة من الخضار والفاكهة بالأسواق بأسعار مناسبة فى هذا التوقيت من العام منوهاً عن التنبية على التجار بالالتزام بالإعلان عن الأسعار على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك فى حالة المخالفة.



> واستعدت مديرية الطب البيطرى بأسيوط، بكافة مراكز وقرى المحافظة حيث تم وقف جميع الأجازات للأطباء البيطريين العاملين بمجازر المحافظة خلال فترة العيد مع العمل بالتناوب بين أطباء المجازر لاستقبال الذبائح والكشف عليها وختمها مجانا.

وأوضح السكرتير العام أنه تقرر عمل المجازر التى يبلغ عددها 39 مجزر على مستوى المحافظة طوال 24ساعة على أن يكون الذبيح على فترتين بإشراف مدير المجزر وذلك لمواجهة الأعداد المتزايدة من المذبوحات خلال العيد مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطرى للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين خلال فترة العيد.

وأضاف الدكتور صلاح ابراهيم وكيل وزارة الطب البيطرى بأسيوط أنه تم تكليف الأطباء البيطريين بالإشراف على شوادر بيع اللحوم التى تقيمها المحافظة بحيث يتواجد طبيب بيطرى بكل شادر للتأكد من مدى صلاحية اللحوم كما تم التنسيق مع مباحث التموين لتنفيذ حملات تفتيشية على محلات الجزارة ومحلات بيع وعرض اللحوم والدواجن والأسماك فضلاً عن المرور على جميع الثلاجات للتأكد من سلامة التخزين ومطاقة المجمدات للمواصفات القياسية كما يتم التنسيق مع الأكمنة ونقاط التفتيش لمنع دخول أو خروج أية لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية لافتاً إلى تنظيم حملات إرشادية للمواطنين لتوعيتهم بعدم شراء المذبوحات من خارج المجازر الحكومية والتأكد من وجود الاختام على اللحوم حفاظاً على صحة المواطنين.

قال اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط أن حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر أغسطس مليون و310 ألف و400 اسطوانة بوتاجاز بواقع يومى اكثر من 43 ألف إسطوانة تم زيادتها بنسبة 30 % لتصل إلى 60 الف اسطوانة يوميا خلال سبتمبر وذلك لمواجهة الاستهلاك خلال العيد وللتيسير على المواطنين للحصول عليها بسهولة والسيطرة على اية ازمات قد يتسبب بها تجار السوق السوداء صرح بذلك صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط

وقال صالح عبد الله انه تم التنسيق ين التموين وبشركة بوتاجاسكو لتغطية المناطق المحرومة من سلعة البوتاجاز من خلال مستودعاتها والمنافذ الحديدية المنتشرة فى كافة أنحاء المحافظة لافتاً إلى تشديد الرقابة على المستودعات لمنع حدوث أى اختناقات بهذه السلع ومراقبة أسعارها المحددة بـ 8جنيهات للاسطوانة بالمستودع و10جنيهات توصيل للمنازل عن طريق شباب الخريجين.