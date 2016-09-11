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البنك الدولي: ضخ 8 مليارات دولار لمصر على 3 دفعات حتى 2019

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البنك الدولي: ضخ 8 مليارات دولار لمصر على 3 دفعات حتى 2019 البنك الدولي: ضخ 8 مليارات دولار لمصر على 3 دفعات حتى 2019

البنك الدولي

أعلن الدكتور أسعد عالم، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، أن البنك سيضخ 8 مليارات دولار تباعا فى الفترة من 2015 وحتى 2019 على ثلاث دفعات لتمويل سياسات التنمية، وذلك في اطار الشراكه بين ومجموعة البنك الدولي .

ولفت اسعد – تعليقاً على تسلم مصر الشريحة الاولى من قرض البنك الدولي – انه سيساهم فى توفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية وذلك من خلال ايجاد فرص عمل و اجتذاب استثمارات القطاع الخاص.

وأكد ان الشراكة مع البنك الدولي ستساعد مصر على تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي فى العديد من القطاعات الحيوية، من أجل الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وتعزيز النمو فى العديد من القطاعات الرئيسية.

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