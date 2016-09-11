السيسي يتبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء العالم بمناسبة عيد الأضحى

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب السيسي فى برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه بعيد الأضحى، داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث الرئيس السيسي بتهنئته بهذه المناسبة العطرة إلى مسلمى مصر المغتربين.

وتلقى السيسي برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له وأطيب تمنياتهم لمصر بدوام التقدم والازدهار.