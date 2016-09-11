305 ملايين منحاً وقروضاً من »محمد بن راشد للإسكان«

أفادت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان» بأن إجمالي خدمات المنح والقروض الإسكانية التي قدمتها منذ مطلع العام الجاري 2016 وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغ 2664، شملت منحاً وقروضاً سكنيةً لمواطني إمارة دبي بقيمة إجمالية 305 ملايين و400 ألف درهم وزعت على القروض بقيمة 19 مليوناً و500 ألف درهم، و111 مليوناً و700 ألف درهم للمنح.

وتفصيلاً بيّن سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة محمد إبراهيم الشيباني اعتمد 53 منحة مساعدة مالية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، و2282 منحة أرض، بالإضافة إلى 14 منحة مسكن حكومي، و7 قروض مسكن جاهز، و213 قرض بناء، و44 منحة صيانة وإضافة، و40 قرض صيانة وإضافة واحلال، علاوة على 11 شقة.

حياة كريمة

وأشار إلى أن الدعم السكني الذي تقدمه المؤسسة، يأتي ترجمة لحرص قيادة الدولة على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وتأمين الحياة الأسرية المستقرة لهم، موضحاً أن المؤسسة تواصل دراسة طلبات المواطنين المسجلين لديها، حسب أقدمية التسجيل وتحديث الطلبات من قبل أصحابها، إذ يتم إعداد كشوف بأسماء المواطنين المستوفين للشروط، ورفعها إلى اللجان المختصة شهرياً للبت فيها وإصدار القرارات المبدئية، تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

وأكد أن المؤسسة تسعى إلى زيادة عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية، من خلال تحقيق العدالة والشفافية في توفير الخدمات الإسكانية، وتعزيز التعاون بين برامج الإسكان المحلية والاتحادية.

واضاف أن المؤسسة تسعى كذلك إلى تأهيل وتطوير المناطق الحضرية والريفية والصحراوية والارتقاء بالمناطق النامية، والالتزام بتطبيق معايير التميز الحكومي وفقاً لنموذج التميز بإمارة دبي.

7 شروط

وأشار إلى أن هناك 7 شروط للحصول على خدمات المؤسسة، وهي أن يكون من مواطني الدولة ويحمل جواز سفر وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي، وألا يكون مقدم الطلب أو زوجه قد سبق أن حصل أحد منهما على أرض سكنية أو مسكن حكومي من أي جهة حكومية سواءً كانت اتحادية أو محلية، وألا يقل راتب مقدم الطلب عن سبعة آلاف درهم.

كما يجوز التضامن بين المقترض وأقاربه من الدرجة الأولى (الزوجة /‏ الزوج /‏ الابن، الأب، الأم)، ويحظر التصرف في الأرض السكنية بالبيع أو الهبة أو بالإيجار أو بأية وسيلة أخرى ناقلة للملكية، مشيراً إلى أن المؤسسة تنظر أولاً في طلب خدمة قرض بناء وبعد الحصول على الموافقة يتم البت في خدمة طلب قطعة أرض سكنية.

خطة

أفاد سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن المؤسسة تسعى في خطتها الاستراتيجية 2015 – 2020 إلى مواءمة أهدافها مع أهداف حكومة دبي 2021 وذلك لجعل دبي المكان المفضل للعيش.