35% مساهمة التعداد بمؤشرات حكومة عجمان

كشف المهندس سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، مدير عام مشروع التعداد السكاني 2016، ان نتائج تعداد عجمان تساهم بنسبة 35% من المؤشرات الحكومية لحكومة عجمان، كما اشاد بجهود رعاة مشروع «تعداد عجمان» وما قدموه من دعم يعكس حرص الجهات الحكومية والخاصة بأهمية المشاريع الوطنية.

مؤكداً ان نتائج المشروع ستؤثر بشكل مباشر في نمو واستدامة كافة القطاعات بما يتواءم مع رؤية عجمان 2021 بإيجاد «مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد».

ووجه الشكر لكافة رعاة المشروع نيابة عن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اللجنة العليا لتعداد عجمان، وإلى المساهمين في اتمام المرحلة الأولى من مشروع التعداد.

مشيراً إلى أهمية دورهم خلال المرحلة القادمة من خلال دعم الجهات الحكومية والخاصة بالترويج للمشروع واهدافه واهمية نتائجه ومخرجاته التي ستُمكن صناع القرار من وضع الخطط المستقبلية.

مؤشرات الحكومة

جاء ذلك خلال الاجتماع مع ممثلي رعاة مشروع تعداد عجمان والذي عقد بفندق سراي عجمان، بحضور ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء بغرفة تجارة وصناعة عجمان، ومروان المزروعي من شركة ماز للاستثمار، الراعي الرئيسي لمشروع تعداد عجمان، وسامح شريف من مؤسسة النعيمي للسيارات، شركاء النجاح للمشروع.

واضاف سعيد المطروشي ان مشروع تعداد عجمان سيصب بشكل مباشر في منظومة المؤشرات الحكومية الخاصة والتي أطلقها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، معتبراً ان مشروع تعداد عجمان يعد القاعدة الرئيسية لسلسلة المؤشرات والتي تساهم بما نسبته 35% من هذه المؤشرات.