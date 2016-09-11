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محمد بن زايد يطمئن على حجاج الدولة

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محمد بن زايد يطمئن على حجاج الدولة محمد بن زايد يطمئن على حجاج الدولة

 اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على أوضاع حجاج الدولة وهم يؤدون اليوم الركن الأعظم في مناسك الحج.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه اليوم مع الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية.

وقال الدكتور الكعبي إنه اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال على كافة الإجراءات والجهود التي تنفذها البعثة لحجاج الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة من اجل سلامتهم والتيسير لهم ..مشيرا إلى أن سموه وجه البعثة بتقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات التي تعينهم على أداء المناسك بكل طمأنينة وأمان ومتابعة أوضاعهم أولا بأول وأبلغه نقل تحياته وسلامه إلى الحجاج وتمنيات سموه لهم بالتوفيق في أداء باقي المناسك ودعا الله عز وجل ان يحفظ سلامتهم ويتقبل حجهم.

وثمن رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لشؤون الحجاج وحرصه على سلامتهم واطمئنانه على فعالية الإجراءات المتخذة من قبل البعثة لضمان أداء المناسك بكل يسر وأمان.

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