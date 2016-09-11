الطقس المتوقع خلال عيد الأضحى المبارك

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس خلال فترة عيد الأضحى - من اليوم حتى الخميس 15 سبتمبر الجاري - حارا إلى حار نسبي نهارا ومعتدل الحرارة ليلا وغائما جزئيا ومغبرا على بعض المناطق.

كما توقع المركز في بيان له ظهور بعض السحب المنخفضة على المناطق الشرقية والجنوبية ويحتمل أن تكون ركامية بعد الظهر خاصة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وتكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتكون مثيرة لبعض الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة يومي الأربعاء والخميس فيما تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح على بعض المناطق خاصة الساحلية وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف يومي الإثنين والثلاثاء .

والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب أحيانا يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس ومتوسط الموج في بحر عمان ويضطرب يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى على الدولة كالآتي ..

- السواحل والجزر: 34 إلى 39 .

- الداخلية: 39 إلى 45.

- الجبلية : 28 إلى 33.

كما تتراوح درجات الحرارة الصغرى على الدولة كالاتي..

- السواحل والجزر: 26 إلى 31.

- الداخلية: 24 إلى 29.

- الجبلية : 21 إلى 25.