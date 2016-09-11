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حجاج الدولة يقفون على عرفات

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حجاج الدولة يقفون على عرفات حجاج الدولة يقفون على عرفات

بدأ حجاج الدولة منذ فجر اليوم - التاسع من ذي الحجة - التوجه إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مشرئبة أعناقهم متوحدة قلوبهم في مشهد عظيم ملبين لله تعالى رافعين أياديهم بالتضرع إلى الله طلبا للمغفرة والرحمة.

وتوجه حجاج الإمارات إلى الله تعالى بالدعاء أن يحفظ وطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة وأن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يحفظ رجال قواتنا المسلحة البواسل المشاركين في رد الظلم ونصرة الشرعية ضمن قوات التحالف العربي في اليمن الشقيق.

وقد وفرت بعثة الدولة الرسمية كل التسهيلات ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتذليل كل العقبات أمام الحجيج وتوفير كل سبل الراحة التي تضمن أداءهم المناسك بيسر وسلاسة.

وتم تصعيد الحجاج إلى عرفات وفق خطة التفويج المعتمدة بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة العربية الشقيقة.

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