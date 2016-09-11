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وزير الإسكان يتفقد مشروعي إسكان «بيت الوطن» و «دار مصر»

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وزير الإسكان يتفقد مشروعي إسكان «بيت الوطن» و «دار مصر» وزير الإسكان يتفقد مشروعي إسكان «بيت الوطن» و «دار مصر»

وزير الاسكان – مصطفي مدبولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعى “بيت الوطن” لأراضى المصريين بالخارج، و”دار ” للإسكان المتوسط، وأعمال تطوير المحور المركزى، وتنفيذ الطريق الدائرى، إضافة لأعمال التطوير داخل الأحياء السكنية بمدينة الشيخ زايد، يرافقه المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز المدينة .

وعقب تفقده لأراضى مشروع بيت الوطن، أعلن”مدبولى”، أنه تم تسليم 411 قطعة بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق (مياه – صرف صحى – كهرباء – طرق) بمساحة 117 فداناً، مشيراً إلى بدء بعض الحاجزين أعمال البناء على الأراضى المخصصة لهم.

وأضاف وزير الإسكان: يتم تنفيذ 1608 وحدات (67 عمارة)، بالمرحلة الثانية لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بالحيين الـ12، والـ16، بمدينة الشيخ زايد، مشيداً بجودة التنفيذ، وسرعته.

وأشار رئيس جهاز المدينة، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير المحور المركزى بطول 12 كم، موضحاً أنه يُعد الشريان الرئيسى للمدينة، ويطل على أحياء المدينة الـ17، وشملت أعمال التطوير: تعديل الحارات لتصبح 4 حارات مرورية بكل اتجاه، بجانب الجزيرة الوسطى بعرض 6 م من المسطح الأخضر، والأشجار والنخيل، ومواقف انتظار سيارات حضارية على جانبى الطريق، إضافة إلى الميادين الجديدة التى تم تنفيذ جزء كبير منها بمعرفة المستثمرين.

كما تفقد الوزير الطريق الدائرى بالمدينة، الذى يطل على جميع مداخل المدينة الـ6، والتى يقع إثنان منها على محور 26 يوليو، والأربعة الأخرى على طريق وصلة دهشور الشمالية بطول 10 كم، الذى تم الانتهاء من تطويره، ليكون بديلاً مؤقتا عن طريق وصلة دهشور، الذى يجرى تطويره وتوسعته بواسطة جهاز مدينة 6 أكتوبر.

فيما تفقد الوزير أيضًا أعمال التطوير بمحور 26 يوليو بالمنطقة من تقاطع طريق مصر / إسكندرية الصحراوى، وحتى ميدان جهينة، مشددًا على سرعة الإنتهاء من أعمال توسعة الطريق وتطوير الجزيرة الوسطى.

وإنتقل، وزير الإسكان ، لمتابعة أعمال التطوير داخل الأحياء السكنية، مطالبًا جهاز المدينة بسرعة التعامل مع قطع الأراضى الشاغرة بالمدينة، كما شدد على ضرورة الاهتمام بمشروع حديقة الشيخ زايد المركزية، التى يجرى تنفيذها على مساحة 70 فداناً، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، لتكون الحديقة جاهزة لاستقبال المواطنين خلال صيف 2017.

 

 

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