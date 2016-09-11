«التموين»: بيع 2200 طن لحوم بقيمة ١٣٥ مليون جنيه بمناسبة عيد الأضحى

أكد محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قيمة مبيعات اللحوم بمنافذ ومجمعات الوزارة بمناسبة عيد الأضحى، بلغت حتى اليوم الأحد، مبلغ ١٣٥ مليون جنية باجمالى ٢٢٠٠ طن لحوم، بما يوازى حوالى ١١ ألف من روؤس الماشية.

وقال مصليحى في تصريح صحفي، إن الفترة الماضية شهدت إقبالًا من المواطنين على صرف نقاط الخبز حيث تم صرف سلع بقيمة ٤١٥ مليون جنيه، حتى اليوم من إجمالى ٥٠٠ مليون جنيه تصرف شهريا للمواطنين.

وأكد علي توافر السلع واتاحتها للمواطنين، لافتًا إلى أن عدد البطاقات التى قامت بالصرف بلغ ١٢ مليون بطاقة.

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