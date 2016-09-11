اختفاء منتخب الجزائر لكرة الجرس في دورة الألعاب البارالمبية

يحقق المسئولون في دورة الألعاب البارالمبية بريو دي جانيرو، في أسباب عدم ظهور 5 لاعبات جزائريات، واثنين من المدربين، خلال مباراتين مهمتين، في منافسات كرة الجرس للمكفوفين، أمس السبت.

وكان من المقرر أن يسافر الفريق الجزائري، واثنان من المدربين إلى البرازيل، قادمًا من المعسكر التدريبي في بولندا، يوم الإثنين الماضي.

وغاب الفريق الجزائري، عن المواجهة الافتتاحية له، أمام الولايات المتحدة أمس الأول الجمعة، وكذلك المباراة أمام إسرائيل أمس السبت، وتم احتساب نتيجة المباراتين، بفوز الفريق الخصم.

الفريق الجزائري، لم يصل بعد إلى البرازيل، هذا هو ما قاله كريج سبنس المتحدث باسم اللجنة الباراليمبية الدولية أمس السبت.

وذكرت اللجنة الباراليمبية الجزائرية، أن البعثات الرياضية تواجه مشاكل فيما يتعلق بتأخر رحلات الطيران إلى البرازيل أو إلغائها أو عدم إتمامها من الأساس، فيما أكد سبتس أن الفريق الجزائري، كان بوسعه أن يصل في موعده حتى لو جاء بواسطة قارب.

وكالات