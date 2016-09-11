كوريا الشمالية: «مساعي أوباما لفرض عقوبات مثيرة للضحك»

قالت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إن مساعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات على بيونغ يانغ في أعقاب تجربتها النووية الخامسة “مثيرة للضحك” وتعهدت بمواصلة تعزيز قدراتها النووية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله في بيان: “مجموعة (الرئيس الأمريكي باراك) أوباما تركض وتتحدث عن عقوبات لا معنى لها حتى اليوم بطريقة مثيرة للضحك جداً”.

وقال مبعوث أمريكي لبيونغ يانغ، إن واشنطن قد تفرض عقوبات من جانبها على كوريا الشمالية وذلك بعد يومين من إجرائها خامس وأكبر تجاربها النووية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة.

> رويترز