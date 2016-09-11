الصحة: حملات وفرق للتفتيش على شوادر اللحوم

أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة توجه حملات وفرق للتفتيش على شوادر اللحوم ومحال الجزارة، للتأكد من سلامة اللحوم المتداولة فى الأسواق طوال أيام العيد.

وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” إن الفرق تتأكد من سلامة اللحوم واستيفاء العاملين بالشوادر ومحال الجزارة للشروط الصحية فى التعامل مع اللحوم منعا لنقل أى أمراض إلى اللحوم وضمان سلامتها وجودتها.

وأوضح عمرو قنديل ضرورة التزام العاملين فى مجال الأغذية بكافة الاشتراطات الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، كذلك ضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.