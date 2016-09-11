7 أسباب وراء الشعور الدائم بالبرودة

إذا كنت تشعر بالبرد أكثر من الآخرين في بعض الأحيان فعليك بتجاهل الأمر، أما إذا كان هذا الشعور يلازمك دوماً حتى في فصل الصيف فعليك الحذر، لأنه قد يكون مرتبطا بمشكلة صحية.

لذا يفضل زيارة الطبيب حال تعدى الشعور بالبرودة الزائد عن الحد الطبيعي، يومين متواصلين، فهناك بعض المشاكل الصحية التي يمكن أن تسبب فرط الحساسية لدرجات الحرارة الباردة، بعيداً عن نسبة الدهون في الجسم، فحتى أصحاب الوزن الزائد قد يتعرضون لمثل هذه الحالة، وفقًا لما أوردته “العربية نت”.

وإليكم فيما يلي 7 أسباب مرضية للشعور الدائم بالبرودة نشرها موقع “بولدسكاي” المعني بأخبار الصحة:

1- الأنيميا (فقر الدم)

افتقار الجسم لكرات الدم الحمراء أو ما يعرف بالأنيميا والتي تنتج عن عدم تناول اللحوم الحمراء خاصة الكبدة، العسل الأسود، التفاح والباذنجان يعد سببا رئيسيا للشعور المستمر بالبرد.

2- اعتلال الكلى السكري

يعد اعتلال الكلى السكري وهو ظاهرة يمكن حدوثها لدى بعض مرضى السكري، أحد أسباب الشعور الدائم بالبرودة.

ومن أعراضها أيضاً العطش الشديد، الارتباك، ضعف الشهية، مشاكل التنفس والتبول المتكرر.

3- قصور الغدة الدرقية

تعد الغدة الدرقية بمثابة جهاز التدفئة ومنظم حرارة الجسم، لذا فإن النقص في هرمون الغدة الدرقية يؤدي إلى الشعور الدائم بالبرودة، إضافة إلى أنه يؤدي إلى زيادة الوزن، الإمساك فضلاً عن عدم انتظام الدورة الشهرية لدى النساء.

4- مشاكل في الدورة الدموية

إذا كان الشعور بالبرودة يقتصر على اليدين والقدمين فقط دون سائر الجسم، يجب استشارة الطبيب لربما هناك مشكلة ما تتعلق بالأوعية الدموية، كوجود ضعف في القلب على سبيل المثال، الأمر الذي يتعذر معه ضخ الدم بشكل فعال لليدين والقدمين.

5- بعض الأدوية

يمكن لبعض الأدوية، مثل أدوية الصداع النصفي والضغط أن تسبب الشعور الدائم بالبرودة.

6 – فقدان الشهية

النحافة الشديدة تجعل الجسم خالياً من الدهون الكفيلة بمقاومة الشعور بالبرودة، وبالنسبة للسيدات بصفة خاصة ينصح بزيارة الطبيب إذا تسبب فقدان الشهية والنحافة الزائدة في اضطراب موعد الدورة الشهرية.

7 – اضطرابات الرئة

تمثل مشاكل الرئة أيضاً إلى جانب أمراض القلب والمشاكل المتعلقة بالغدة النخامية أحد أسباب الشعور المستمر بالبرودة.