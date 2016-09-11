على طريقة الحضري (6) - كنت القائد دون شارة وغيري يلعب ملك وكتابة.. وناري هزمت نادر

سحب مانويل جوزيه شارة القيادة من عصام الحضري لكن بطل قصتنا يرى أن ذلك لم يؤثر على دوره كقائد داخل الملعب حتى لو ارتداها شادي محمد، أهلا بكم في "على طريقة الحضري".

في مسيرة الحضري الكثير والكثير من الحكايات التي تصنع أسطورة "السد العالي"، ويحكي عنها لـFilGoal.com بنفسه في حلقات بعنوان "على طريقة الحضري" من إنتاج شركة 7.

"على طريقة الحضري" لأنه في كل لحظة فاصلة من مشواره اختار أن يتعامل معها بطريقة خاصة حتى لو كان ضد الكل وعكس المنطق. وهذه الأيام يتحدى سنه من أجل حلم كأس العالم.

وحكي لنا الحضري في الحلقة الأولى عن بداية مشواره مع كرة القدم الذي بدأه في الدورات الرمضانية في دمياط، حتى انتقاله إلى فريق دمياط بثلاثة آلاف جنيه. ( شاهد الحلقة )

وتحدث في الحلقة الثانية عن الاستدعاء الأول لمنتخب مصر ومقابلة حسام حسن الذي كان يحلم بصورة معه. ( شاهد الحلقة )

وفي الحلقة الثالثة، كشف لنا الحضري عن كواليس انتقاله إلى الأهلي قبل نهاية عقده مع دمياط. ( شاهد الحلقة )

ولم تخل الحلقة الرابعة من المواقف الكوميدية التي قابلت الحضري في رحلته إلى معسكر الأهلي في ألمانيا، واللقاء الأول بأحمد شوبير. ( شاهد الحلقة )

وكشف لنا الحضري في الحلقة الخامسة عن طريقه إلى التشكيل الأساسي للأهلي رغم وجود أحمد شوبير، ومشاركته في كأس الأمم الإفريقية 1998. ( شاهد الحلقة )

واليوم الرحلة تتواصل، ويحكي لنا الحضري عن قرار جوزيه بسحب شارة القيادة منه ومنحها لشادي محمد والتعاقد بعدها مع نادر السيد. وكيف تجاوز كل ذلك ليبدأ أفضل فترات مسيرته.

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