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الرئيس التنفيذى لبعثة الحج يؤكد نجاح خطة التصعيد إلى عرفات

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الرئيس التنفيذى لبعثة الحج يؤكد نجاح خطة التصعيد إلى عرفات الرئيس التنفيذى لبعثة الحج يؤكد نجاح خطة التصعيد إلى عرفات

أرشيفية

أكد اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى صعيد عرفات الله.

وأكد “ماهر” في تصريحات صحفية،اليوم الأحد، بأن غرفة العمليات الخاصة ببعثة القرعة، تلقت إخطارات من كافة مسئولى التصعيد بوصول جميع الحافلات التى تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات.

وأضاف، أن أطباء قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافقين لبعثة القرعة قاموا بالتنسيق مع البعثة الطبية بتصعيد الحجاج المرضى المحجوزين بمستشفيات مكة المكرمة بواسطة سيارات الإسعاف بالتنسيق مع وزارة الصحة .
> وأشار ماهر إلى الموقع المتميز لمخيمات حج القرعة؛ والذى يتوسطه مواقف للحافلات سيساعد على سرعة نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة.

وأوضح، أن الحجاج سيستقلون الحافلات عقب آذان العصر بساعة استعدادًا للنفرة إلى المزدلفة عقب صلاة المغرب مباشرة.

أ ش أ

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