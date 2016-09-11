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بالصور.. ضبط 230 كيلو كبدة فاسدة داخل مصنع لحوم ببني سويف‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل: محمد شعبان

تمكنت مديرية والتجارة الداخلية ببني سويف، خلال حملة مكبرة علي محال اللحوم برئاسة محسن فرغلي وكيل وزارة التموين وقادها المقدم محمد محفوظ رئيس المباحث، وشارك بها مدير الرقابة التموينية وعدد من مفتشي التموين، من ضبط 230 كيلو جرام كبدة مجمدة و400 كيلو جرام دهن و100 كيلو جرام كلاوي منتهيين الصلاحية داخل ثلاجة مصنع لحوم غير مرخصة بمنطقة مقبل ببندر بني سويف.

تم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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